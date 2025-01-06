Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı

Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Doğan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kulüp başkanı, Trabzonspor'un gelecekte önemli projelerinden biri olan Akyazı'da tahsis edilen 177 bin metrekarelik arazi sayesinde daha güçlü bir geleceğe sahip olacaklarını vurguladı. Doğan, "Ayrıca Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park içerisindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsisi, gelir getirici büyük projeleri hızla hayata geçirmemizi sağlayacak." şeklinde konuştu.

Doğan, bu süreçte daha önce görüşmelere başlanan markalarla iş birliği için hızlı bir şekilde aksiyon alabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız."

Doğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarını sundu.