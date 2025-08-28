Trabzonspor'dan Dilan Bora'ya 'Yılın Defans Oyuncusu' Kutlaması

Kulüpten tebrik mesajı

Bordo-mavili takım, Dilan Bora'nın ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninda 'yılın defans oyuncusu' seçilmesine ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Dilan Bora, ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim aldı.

