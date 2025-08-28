DOLAR
Trabzonspor'dan Dilan Bora'ya 'Yılın Defans Oyuncusu' Kutlaması

Trabzonspor, Kristal Ayaklar Ödülleri'nde 'yılın defans oyuncusu' seçilen Dilan Bora'yı kutladı; kulüp başarı diledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:38
Kulüpten tebrik mesajı

Bordo-mavili takım, Dilan Bora'nın ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninda 'yılın defans oyuncusu' seçilmesine ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Dilan Bora, ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim aldı.

