Trabzonspor'dan Güçlü Galibiyet: Şenol Güneş Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor'dan Çarpıcı Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyetin Nedenleri

Güneş, seyircilerinin desteği ile oyuncularının gayretinin bu galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz" dedi. Oyuncularının performansına dikkat çeken Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem mutlu oldular, bu mutluluğu hak ettiler hem de umut verdiler. Bu zaten istediğimiz bir şeydi. Hem gol yemedik hem fazla gol attık."

Puan Durumu ve Gelecek Planları

Takımın oynadığı futbolu değerlendiren Güneş, "İlk 15 dakika olumsuzdu ama sonrasında oyunda hakimiyet sağladık. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Bu iyi sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Nasıl daha önce kaybettiğimiz maçları geride bıraktık, kazanılan maçı da geride bırakacağız" dedi.

Eren Elmalı İle İlgili Değerlendirmeler

Güneş, Galatasaray'a transferinin gündeme geldiği Eren Elmalı ile de görüştüğünü belirtirken, "Benim mukaveleli oyuncum şu anda sahada olmalı. Eğer oyuncu gitmek istiyorsa şartlar değişir. Ama gittiği zaman yeni bir oyuncu almak durumundayız" diye konuştu.

Edin Visca’nın Geleceği

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Edin Visca ile de ilgilenen Güneş, "Onunla konuştuk, kulüple görüşecek. Şu anda bizim oyuncumuz. Devam etmek istediğimizi söyledik. Edin Visca değerli bir oyuncu ve çok faydalı" şeklinde sözlerini tamamladı.

Trabzonspor, önümüzdeki süreçte bu galibiyetle yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandırıyor.