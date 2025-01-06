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Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri İçin Önemli Açıklama

Trabzonspor, Kartal tesislerinin devri sonrası kiracıların tahliye sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:25
Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri İçin Önemli Açıklama

Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri İçin Önemli Açıklama

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerinin devir alınmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüp, devralma işleminin ardından kiracıların tahliye sürecinin resmi olarak başlatıldığını bildirdi.

Kamuoyuna Duyuru

Şirketin yaptığı açıklamada, 9 Ağustos 2024 tarihli kararıyla kamuoyunda 'Kartal tesisleri' olarak bilinen alanın daimi üst kullanım hakkının 30 yıllık süreyle devralındığı hatırlatıldı. Devir alma süreci ile ilgili daha önce yapılan tüm açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu ifade edildi.

Açıklamada şu bilgileri de paylaştı: "Devralma sürecinin ardından, Trabzonspor Kulübü döneminden kalan kiracıların tahliye süreci resmi olarak başlamıştır. Şirketimiz, Kartal Tesislerine yönelik olarak kiralama yöntemi ile gelir yaratma projelerine yönelik çalışmalara başlamıştır ve bu konuda ülkemizin önde gelen markalarıyla görüşmelere geçilmiştir. Görüşmeler neticesinde anlaşmalar sağlandığında, tüm resmi detaylar kamuoyuna açıklanacaktır."

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