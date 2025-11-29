Kayserispor İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

Kayserispor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:23
Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında 1-0'lık zafer

Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon dış sahada çıktığı maçlarda aradığı galibiyeti sonunda buldu.

Sarı kırmızılı ekip, oynadığı son karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk dış saha zaferine imza attı.

Bu sonuçla Kayserispor moral depolarken, takımın yükselişe geçme umutları da arttı.

Müsabakaya 9 puan ile başlayan Kayserispor haftayı 12 puanla noktaladı.

