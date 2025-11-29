Kayserispor İlk Deplasman Galibiyetini Aldı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında 1-0'lık zafer
Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon dış sahada çıktığı maçlarda aradığı galibiyeti sonunda buldu.
Sarı kırmızılı ekip, oynadığı son karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk dış saha zaferine imza attı.
Bu sonuçla Kayserispor moral depolarken, takımın yükselişe geçme umutları da arttı.
Müsabakaya 9 puan ile başlayan Kayserispor haftayı 12 puanla noktaladı.
