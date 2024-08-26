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Trabzonspor'dan Kiralık Transfer: Rayyan Baniya Palermo'ya Gitti

Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı İtalya'nın Palermo kulübüne kiraladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:07
Trabzonspor'dan Kiralık Transfer: Rayyan Baniya Palermo'ya Gitti

Trabzonspor'dan Kiralık Transfer Hamlesi

Trabzonspor, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı İtalya'nın Palermo kulübüne sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp, bu haberi Borsa İstanbul üzerinden duyurdu.

Kiralama Detayları

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Palermo kulübünün kiralama bedeli olarak 450 bin avro ödeyeceği ve eğer satın alma opsiyonunu kullanırsa bordo-mavili kulübe 3 milyon 200 bin avro tutarında kesin transfer ödemesi yapacağı belirtildi.

Bonus Sistemleri

İtalyan ekibi, ayrıca Trabzonspor'a şarta bağlı olarak 200 bin avro bonus ödemesi gerçekleştirecek ve Baniya'nın başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini de verecektir.

Rayyan Baniya, geçen sezon Trabzonspor ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

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