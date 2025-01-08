Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya Tepki: Kışkırtıcı Söylemleri Kınıyoruz

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun açıklamalarına sert yanıt vererek kışkırtıcı söylemlerini kınadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:51
Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya Tepki: Kışkırtıcı Söylemleri Kınıyoruz

Trabzonspor'dan Sert Açıklama

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmanın ardından, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Uğurlu'nun Açıklamaları Şaşkınlıkla Karşılandı

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Uğurlu'nun, maç sonrasında Trabzonspor futbolcuları Simon Banza ve Mohammed Cham hakkında yaptığı yorumların şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Ayrıca, sahada ciddi bir sakatlık geçiren bir futbolcusunun durumuna dair hiçbir açıklama yapmadan Trabzonspor'un oyuncularını hedef almasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir," ifadelerine yer verildi.

Kışkırtıcı Söylemlere Şiddetli Kınama

Trabzonspor'un açıklamasında, Uğurlu'nun futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu için şiddetle kınandığı ifade edildi. Ayrıca, geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi yüzünden 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi verme çabasının kamuoyunun takdirine bırakıldığı vurgulandı.

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