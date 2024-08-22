Trabzonspor'dan St. Gallen ile Beraberlik

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile Berabere Kaldı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaştı. Maç, Trabzonspor'un konuk olduğu St. Gallen Stadyumu'nda gerçekleşti.

Maçın Skoru: 0-0

Karşılaşma, her iki takımın da etkili ataklar geliştirmesiyle birlikte geçti, ancak gol yollarında başarılı olamayarak sahadan eşitlikle ayrıldılar. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bir sonraki karşılaşmaya odaklanarak turu geçme umudunu sürdürmek istiyor.