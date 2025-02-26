Trabzonspor'dan TFF Hakem Kurulu'na Sert Tepki

Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna Tepki

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti. Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın devre arasında, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" ifadesini kullandı.

Hatalar ve Yetersizlikler Gündeme Getirildi

Açıklamada, "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortada. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumu bir 'milli güvenlik' sorunu olarak görmekteyiz" denildi.

Özellikle yaşanan hakem hataları ve kulüplerin tepkilerinin neden olduğu güvenlik önlemleri, Trabzonspor'un kaygılarını artırıyor. "İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maç" örneği verilirken, bu durumun hakemlik müessesinin kontrol edilemez hale geldiğinin vurgusu yapıldı.

Çağrı Yapıldı

Açıklamanın sonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na güçlü bir çağrı yapılarak, Merkez Hakem Kurulu hakkında "şaibeli" iddialar üzerinden gereken adımların acilen atılması istendi: "Yarın çok geç olacak!"