Trabzonspor'dan TFF Hakem Kurulu'na Sert Tepki

Trabzonspor, TFF Merkez Hakem Kurulu'na sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Kulüp, mevcut hakem yönetimini milli güvenlik sorunu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:56
Trabzonspor'dan TFF Hakem Kurulu'na Sert Tepki

Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna Tepki

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti. Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın devre arasında, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" ifadesini kullandı.

Hatalar ve Yetersizlikler Gündeme Getirildi

Açıklamada, "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortada. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumu bir 'milli güvenlik' sorunu olarak görmekteyiz" denildi.

Özellikle yaşanan hakem hataları ve kulüplerin tepkilerinin neden olduğu güvenlik önlemleri, Trabzonspor'un kaygılarını artırıyor. "İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maç" örneği verilirken, bu durumun hakemlik müessesinin kontrol edilemez hale geldiğinin vurgusu yapıldı.

Çağrı Yapıldı

Açıklamanın sonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na güçlü bir çağrı yapılarak, Merkez Hakem Kurulu hakkında "şaibeli" iddialar üzerinden gereken adımların acilen atılması istendi: "Yarın çok geç olacak!"

İLGİLİ HABERLER

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötü bir futbol günü geçirdik"
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
3
Cham: 'Hedefimiz Kupa, Avrupa'ya Açılmak Istiyoruz!'
4
Orhan Ak: İskenderunspor Haklı Bir Galibiyet Aldı
5
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi: 5-2
6
Galatasaray ve Dreame Technology'den Önemli Sponsorluk Anlaşması
7
İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi