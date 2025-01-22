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Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:57
Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Danylo Sikan için İmza Töreni Düzenledi

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi. Tören, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı. Kafkas, törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor'da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor'da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna'daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum," ifadelerini kullandı.

Danylo Sikan da böylesine büyük bir camiaya katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Danylo Sikan'ın 14 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni...

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni...

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

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