Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Danylo Sikan ile Anlaşmaya Vardı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık bir anlaşma sağladığını resmen duyurdu. Bu gelişme, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen bir açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

Transfer Detayları

Buna göre, Danylo Sikan’ın kulübe kesin transferi için FC Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yapılan anlaşmada, FC Shakhtar Donetsk’e, sözleşme fesih bedeli olarak toplam 6 milyon avro ödenecek ve bu tutar 5 taksit halinde gerçekleştirilecektir.

Futbolcunun Alacağı Ücret

Açıklamada ayrıca, profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile imzalanan 4,5 yıllık anlaşmanın şartlarına dair bilgiler paylaşıldı. Buna göre, futbolcuya, 2024/2025 sezonu ikinci yarısında 500 bin avro, sonraki sezonların her birinde ise 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcunun brüt ücretinin %5’i oranında bir ödeme yapılacaktır.