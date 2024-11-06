Trabzonspor Deplasmanda Galibiyete Hasret

Trabzonspor’un Deplasman Performansı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında, 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak olan Trabzonspor, dış sahadaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışıyor.

Deplasmandaki Zorlu Süreç

Bordo-mavi ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta yalnızca bir mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, Göztepe’ye ise mağlup oldu. Böylece, dış sahada kazanabileceği 15 puandan yalnızca 4’ünü toplayabildi.

Evindeki Başarı

Ligde toplamda 12 puana sahip olan Trabzonspor, iç saha maçlarından 8 puan çıkararak 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle mücadele etti.

Teknik Adam Değişiklikleri

Deplasmandaki 5 lig maçında, Trabzonspor’un 3 farklı teknik direktörü görev yaptı. Abdullah Avcı, ilk haftada Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken; geçici olarak takımı yöneten İhsan Derelioğlu, Eyüpspor ile de golsüz bir skorla döndü. Daha sonra Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan 3 deplasman maçında ise Trabzonspor bir galibiyet alamadı. Güneş yönetiminde, Gaziantep FK’ya 0-0, Atakaş Hatayspor’a 1-1 berabere kalırken, Göztepe’ye ise 2-1 mağlup oldu.

Gol Atmakta Zorlanıyorlar

Trabzonspor, Süper Lig’deki deplasman maçlarında gol bulmakta zorlanıyor. Dış sahada çıktığı 5 maçın 3’ünde gol atamazken, sadece 2 maçta birer golle skoru değiştirebildi. Deplasman gollerinin tamamını santrfor Simon Banza kaydetti.