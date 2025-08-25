DOLAR
Trabzonspor Divan’dan 'TS Black Card' Kampanyasına Destek: Hedef 10 Bin

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Başkan Ertuğrul Doğan öncülüğündeki 'TS Black Card' kampanyasına destek çağrısı yaptı; hedef 10 bin kart.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:17
Trabzonspor Divan’dan 'TS Black Card' Kampanyasına Destek: Hedef 10 Bin

Trabzonspor Divan’dan 'TS Black Card' Kampanyasına Destek Çağrısı

Divan Başkanlık Kurulu camiayı birlik ve dayanışmaya davet etti

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Başkan Ertuğrul Doğan öncülüğünde başlatılan TS Black Card kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kurulun yazılı açıklamasında, kulübün ayakta kalabilmesi, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için ekonomik dayanışma'ya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

"Bu nedenle TS Black Card Kampanyası yalnızca bir destek çağrısı değil aynı zamanda Trabzonspor'umuzun geleceğini daha güçlü kılacak, camiamızı bir araya getirecek yeni bir dayanışma köprüsü kurma iradesidir. Hedefimiz 10 bin TS Black Card. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak biz inanıyoruz ki camiamızın ortak iradesi, tarihi sorumluluğu ve dayanışma ruhu ile bu kampanyayı başarıya ulaştıracak ve kulübümüzün geleceğine güçlü bir miras bırakacağız."

Kurul, tüm taraftar ve paydaşları birlik ve dayanışma içinde olmaya davet etti.

