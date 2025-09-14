Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal

Mahmut Ören, Fenerbahçe maçında Onuachu'nun iptal edilen golü üzerinden hakemleri, VAR müdahalesini ve MHK ile TFF'yi sert sözlerle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:17
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal

Ören'den VAR ve hakem kararlarına sert eleştiri

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 mağlup olduğu maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Ören yaptığı yazılı açıklamada, maçta iptal edilen golü ve hakem müdahalelerini gündeme taşıdı. Açıklamada, "Sahada kazanmak mümkün değil, yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

Ören, Onuachu'nun golüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez."

MHK ve TFF'ye çağrı

Ören, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik eleştirilerini sürdürerek, "MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir, masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter. Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"
2
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal
3
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi
4
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
5
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi
6
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye