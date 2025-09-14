Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal

Ören'den VAR ve hakem kararlarına sert eleştiri

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 mağlup olduğu maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Ören yaptığı yazılı açıklamada, maçta iptal edilen golü ve hakem müdahalelerini gündeme taşıdı. Açıklamada, "Sahada kazanmak mümkün değil, yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

Ören, Onuachu'nun golüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez."

MHK ve TFF'ye çağrı

Ören, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik eleştirilerini sürdürerek, "MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir, masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter. Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun." ifadelerini kullandı.