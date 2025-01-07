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Trabzonspor Efsanelerinin Yetiştiği Yalı Mahallesi'nde Genç Yetenekler Futbola Adım Atıyor

Yalı Mahallesi, Trabzonspor'un efsanevi futbolcularını yetiştirirken, gençlerin de meşin yuvarlağın peşinde koşmasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:14
Trabzonspor Efsanelerinin Yetiştiği Yalı Mahallesi'nde Genç Yetenekler Futbola Adım Atıyor

Trabzonspor tarihinde önemli isimlerin yetiştiği Yalı Mahallesi, günümüzde yeni futbol yetenekleriyle adından söz ettiriyor. Mahalle, özellikle Hami Mandıralı, Ali Kemal Denizci ve Necati Özçağlayan gibi yıldız futbolcuların çıkış noktası olmasıyla biliniyor.

Futbol ile özdeşleşen bu mahallede, Faroz Yalıspor Kulübü, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Ismail Erkaya, mahallelerindeki çocukları spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Erkaya, “Çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak olsun, bunun dışında da başarıya gitmenin yolunu görsünler diye gayret içerisindeyiz. Özellikle altyapıdaki çocuklarımızın ilk olarak hedefleri olsun istiyoruz” dedi. Aynı zamanda, kulübün yalnızca futbol değil, farklı spor branşlarında da faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Faroz Yalıspor Kulübü, 300’ün üzerinde sporcu potansiyeline sahip olduğunu ve tüm yaş gruplarında sporculara eğitim verdiklerini aktardı. "Hedefimiz, topluma faydalı bireyler yetiştirmek. İnşallah çocukların önü açık olur” ifadesinde bulundu.

Cengiz Tosun, kulübün altyapısında antrenör olarak görev yapmakta ve Trabzon’dan Türk futboluna birçok oyuncu kazandırma hedefini sürdürdüklerini belirtti. Kulübün toplamda 10 kategoride faaliyet gösterdiğini ve 300’e yakın oyuncusunun bulunduğunu açıkladı.

Altyapıda forma giyen ve 18 yaşındaki Taha Yasin Bayram, hayalinin Süper Lig seviyesine ulaşmak olduğunu ifade ederken, 13 yaşındaki Musa Canboğaz ise üç yıldır futbol oynadığını ve bir gün Real Madrid’de forma giymeyi hedeflediğini dile getirdi.

Trabzon’un futbol kültürünün gelecekte de sürmesi ve daha birçok yeteneğin keşfedilmesi için Faroz Yalıspor Kulübü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor tarihinde önemli yerleri bulunan futbolcuların top koşturduğu "Faroz Mahallesi" olarak...

Trabzonspor tarihinde önemli yerleri bulunan futbolcuların top koşturduğu "Faroz Mahallesi" olarak bilinen Yalı Mahallesi, bünyesindeki amatör kulüple yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor.

Trabzonspor tarihinde önemli yerleri bulunan futbolcuların top koşturduğu "Faroz Mahallesi" olarak...

Trabzonspor tarihinde önemli yerleri bulunan futbolcuların top koşturduğu "Faroz Mahallesi" olarak bilinen Yalı Mahallesi, bünyesindeki amatör kulüple yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor.

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