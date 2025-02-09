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Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, yarın Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve gözler bu karşılaşmada.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:56
Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Eyüpspor Karşılaşmasına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapmış olduğu son antrenmanda dikkat çekti.

Son Antrenman Detayları

Antrenmanın başlangıcı koşu ile başlarken, ardından dar alanda yapılan pas ve taktik çalışmaları ile sona erdi. Takımın motivasyonu yüksek olduğu gözlemlendi.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Papara Park’ta yarın saat 20.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini ise Mehmet Türkmen üstlenecek. Trabzonspor'un bu maçı kazanarak ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği ikas Eyüpspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda kaptan Uğurcan Çakır da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği ikas Eyüpspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda kaptan Uğurcan Çakır da yer aldı.

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