Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11. Randevu

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük ligde 11. kez karşılaşıyor; Trabzonspor 10 maçta 7-1 üstünlük sağladı, toplam gol 20-8.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:04
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11. Randevu

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 11. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Genel tablo

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor üstünlüğüyle sona ererken, İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi; 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda toplam 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. Ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren 1 maç ve 1 beraberlik bulunuyor. Karadeniz ekibi bu deplasmanlarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

Son iki deplasman

Genel ve deplasmanda üstün olmasına karşın Trabzonspor, rakibi karşısında son iki İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1 yenilirken, 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım
2
Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da Başladı: Binicilik Türkiye Ligi 6. Ayak
3
Gençlerbirliği, Bosna Hersekli Orta Saha Dal Varesanovic'i Kiraladı
4
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Başladı
5
Kosovalı Kadın Güreşçiler Edirne'de Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor
6
Cizre Belediyespor’a 2 Transfer: Hüseyin Batuhan Duman ve Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu
7
Harun ve Kemal Erdenay: İki Kuşak, Tek Tutku Basketbol

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?