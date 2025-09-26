Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11. Randevu

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 11. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Genel tablo

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor üstünlüğüyle sona ererken, İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi; 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda toplam 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. Ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren 1 maç ve 1 beraberlik bulunuyor. Karadeniz ekibi bu deplasmanlarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

Son iki deplasman

Genel ve deplasmanda üstün olmasına karşın Trabzonspor, rakibi karşısında son iki İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1 yenilirken, 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.