Trabzonspor, Fatih Tekke ile 114 gündür yenilmiyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de dün Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, bu yenilginin ardından oynadığı karşılaşmalarda istikrar yakaladı. 10 Mayıs 2025'teki Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor, Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı.

Son 12 maçta sadece 1 yenilgi

Trabzonspor, Tekke döneminde geçen sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlup oldu. Geçen sezonun son 8 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, bu sezon ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Böylece son 12 karşılaşmada ekip 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sadece 2 yenilgisi var

Genç çalıştırıcı yönetiminde Trabzonspor, ligde oynadığı 15 maçın sadece 2'sini kaybetti. Bordo-mavililer Tekke ile 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, söz konusu maçlarda 29 puan toplayıp 1,93 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1 ve Galatasaray'a 2-0 yenilirken, bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

Tekke yönetimindeki performans, Trabzonspor'un ligde istikrar arayışında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.