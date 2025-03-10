Trabzonspor, Fatih Tekke ile Teknik Direktörlük Görüşmelerine Başladı

Trabzonspor, yeni teknik direktör adayı olarak Fatih Tekke ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:27
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Teknik Direktörlük Görüşmelerine Başladı

Trabzonspor'da Yeni Teknik Direktör Adayı: Fatih Tekke

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüp, genç ve dinamik bir teknik ekip oluşturma hedefi doğrultusunda bu önemli adımı attığını belirtti.

Fatih Tekke, futbol kariyeri boyunca Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer almış, oyuncu olarak büyük başarılara imza atmış bir futbolcu olarak biliniyor. Kulüp yönetimi, Tekke'nin tecrübesi ve liderlik vasıflarının takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, resmi anlaşmanın en kısa zamanda duyurulması bekleniyor. Futbol camiasında bu gelişme büyük bir heyecan yaratırken, taraftarlar da Fatih Tekke'nin dönüşünü dört gözle bekliyor.

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