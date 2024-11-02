Trabzonspor, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maç, Papara Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Hangi Hakem Yönetecek?

Bu önemli karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bordo-mavililer, ligde ilk 9 maçta 12 puan toplayarak 9. sırada yer almakta.

Takımın Hedefi Moral Kazanmak

Trabzonspor, son olarak Göztepe deplasmanında 2-1'lik bir mağlubiyetle dönmüştü. Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem moral bulmayı hem de ligdeki pozisyonunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Eksikler

Takımda sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan, bu mücadelede forma giyemeyecekler.