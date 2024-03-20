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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı olaylarında tutuklanan kişi sayısı 5’e yükseldi! Maskeli şahsın ifadesi de ortaya çıktı

Süper Lig 30. haftada, Trabzon’da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı olaylı bitmişti. Maç sonrası yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:59
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı olaylarında tutuklanan kişi sayısı 5’e yükseldi! Maskeli şahsın ifadesi de ortaya çıktı

Trabzon’da yaşanan olaylara dair soruşturma ve incelemeler devam ederken, daha önce gözaltına alınan 12 kişiye dair alınan kararlar da belli olmaya başladı. Sahaya ilk giren maskeli şahıs H. Ç. ve korner bayrağı ile futbolculara doğru koşan E. T.’den sonra 3 kişi daha tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İşlemler sürüyor.

“Tahrik edici hareketler sonrasında kendimi tutamadım”

Tutuklanan isimlerden birisi, sahaya ilk olarak giren ve görüntülere maskesi ile yansıyan H.Ç isimli kişi oldu. H.Ç., mahkemedeki savunmasında “karşı takımın futbolcularının hareketleri tahrik ediciydi ben de kendimi tutamadım. Amacım sadece ‘soyunma odanıza gidin’ demekti. Daha sonra onlar bana doğru koşunca, kendimi korumak için gard aldım. Daha sonra karşı taraf tarafından darp edildim. Sahaya girdiğime pişmanım, mağdur olan ben oldum.” dedi.

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