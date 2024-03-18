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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şiddet olaylarına FIFA'dan tepki

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan çirkin olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 23:27
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şiddet olaylarına FIFA'dan tepki

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan çirkin olaylar dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da da geniş yankı buldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşanan olaylara sert tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Infantino, açıklamasında "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Futbolda şiddete yer olmadığını vurgulayan Infantino, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim, futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır." dedi.

Infantino, sözlerini "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını ve hesabını vermeye çağırıyorum." şeklinde tamamladı.

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