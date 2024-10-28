Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlık Yapıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce ısınma çalışmaları yaptı. Ardından topa sahip olma üzerine çalışmalar yapıldı.

Antrenmanın ilerleyen kısmında, üçerli gruplar halinde 6'ya 6 oyun oynandı. Çalışma, ardından yapılan koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlık Durumu

Bu antrenmanda sakatlığını atlatan Stefan Savic de yer aldı. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın düzenlenecek çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Okay Yokuşlu da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Okay Yokuşlu da yer aldı.