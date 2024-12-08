Trabzonspor, FOMGET'i 2-1 Yenerek Puanını 18'e Çıkardı

Trabzonspor, FOMGET'i 2-1 Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile karşı karşıya geldi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan çekişmeli maçta Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Goller Kimlerden Geldi?

Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Meta Camara kaydetti. Konuk ekip FOMGET ise tek golünü penaltı atışından Armisa Kuc ile buldu.

Maçta Dikkat Çeken Anlar

Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonsporlu oyuncu Lumbardha Misini kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu gelişmeye rağmen Trabzonspor, maçı üstünlükle tamamlamayı başardı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 18'e yükseltirken, FOMGET ise 25 puanda kaldı.