Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.