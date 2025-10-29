Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını hızlandırdı
Teknik heyet taktik prova yaptı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular, sahada dar alanda oyun ve taktik çalışmaları ile maça yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaştı.
Bordo-mavili ekip, Galatasaray mücadelesi öncesi hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.
İdmana Stefan Savic de katıldı.