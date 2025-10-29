Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 18:04
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular, sahada dar alanda oyun ve taktik çalışmaları ile maça yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaştı.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray mücadelesi öncesi hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana Stefan Savic de katıldı.

