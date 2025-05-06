Trabzonspor-Galatasaray Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Sunuldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı heyecan dolu maçın biletleri satışa çıktı. Bordo-mavili kulüp, bilet fiyatlarını açıkladı ve taraftarlarını maça davet etti.

Bilet Fiyatları Açıklandı

Açıklanan fiyatlar şu şekildedir: VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunulmuştur.

Satış Koşulları Nedir?

Trabzonspor biletleri, yalnızca Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve bu kartın yanında yalnızca TFF logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabileceği açıklandı. Ayrıca, misafir takım logolu kartların sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabileceği bilgisi verildi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Taraftarlar karşılaşmanın biletlerlerine ilgi gösterdi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Taraftarlar karşılaşmanın biletlerlerine ilgi gösterdi.