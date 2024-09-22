Trabzonspor, Gaziantep FK ile Sezonun İlk Galibiyetini Arıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Karşılaşma, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Hakemi ve Hedefler

Bu kritik karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde oynadığı ilk 4 maçında yalnızca beraberlikle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak amacıyla sahaya çıkacak.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Empati yaratılması gereken bir diğer konu, Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ve kart cezalısı Edin Visca gibi önemli oyuncuların bu karşılaşmada forma giyemeyecek olması. Bordo-mavililer, bu zorluklara rağmen güçlü bir performans sergilemek istiyor.