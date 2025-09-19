Trabzonspor - Gaziantep FK: Papara Park'ta 6. hafta mücadelesi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak; maç saat 20.00, hakem Arda Kardeşler. Boateng ve Bayo kadroda yok.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:32
Maç Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Gaziantep FK'de Son Durum

Kırmızı-siyahlı ekip ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak toplam 9 puan topladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde takım çıktığı 3 maçı da kazandı, bu form grafiği ile Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Sakatlık ve Kadro Bilgisi

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Boateng ile ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak.

