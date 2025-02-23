Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek puanını artırdı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:06
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Kazanmayı Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 53. dakikasında, Ogün Özçiçek'in derinlemesine pasıyla Okere'nin yakın mesafeden yaptığı vuruş, kaleci Uğurcan Çakır tarafından kontrol edildi. Maçın ikinci yarısında, 58. dakikada Sikan’ın pasını alan Visca, ceza alanı son çizgisinden altı pas içindeki Banza’ya pasını aktardı ve Banza topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Maçın 72. dakikasında yine Ogün Özçiçek’in pasında, Kozlowski kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ancak Uğurcan’ın müdahalesi sonrası top yan direkten döndü. 76. dakikada Maxim'in pasında, Lungoyi’nin şutu kaleci Uğurcan tarafından kornere çeldi.

77. dakikada Sorescu’nun soldan ortasında, Semih Güler’in kafa vuruşuyla Gaziantep FK’nın golü geldi: 3-1. Ardından 84. dakikada Semih Güler'in pasında, Lungoyi’nin yerde kalması sonucunda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Maxim, 85. dakikada topu filelere gönderdi ve skor 3-2 oldu. Sonuç olarak, Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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