Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışmalarını gerçekleştirerek kampa girdi.
Trabzonspor ile Göztepe'nin Papara Park'ta karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.