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Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır!

Trabzonspor, Göztepe karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayarak, yarınki zorlu maça odaklandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 22:27
Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Takım, bu önemli mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililerin Göztepe maçı hazırlıkları, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla noktalandı.

Trabzonspor, yarın saat 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi konuk ederek, finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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