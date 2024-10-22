Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe ile ilgili hazırlıklarına hız kesmeden sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular, önce salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi, ardından sahada pas çalışmaları yaptı.
Antrenmanın dar alan oyunu ile devam etmesi ve çift kale maçla sona ermesi, takımın genel formunu artırmayı hedefliyor.
Gelecek Hazırlıklar
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam etmeyi planlıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.