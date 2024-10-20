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Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:18
Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlamış durumda.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönlendirmesinde

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, bir gün önce oynanan RAMS Başakşehir maçında görev alan futbolcular için yenilenme çalışması yaptırıldı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması gerçekleştirdi.

İznin Ardından Çalışmalara Devam

Bordo-mavililer, bir gün süren iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

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