Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Neredeyse Tükendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bilet Fiyatları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şöyle belirlendi:

VIP Platinum B: 3.500 lira

VIP Platinum A/C: 3.000 lira

VIP Gold: 2.000 lira

VIP Silver: 1.500 lira

Batı tribün: 250 lira

Doğu tribün: 200 lira

Fırtına tribün: 150 lira

Güney ve kuzey kale arkası: 100 lira

Misafir tribün: 130 lira

Karşılaşma Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak.