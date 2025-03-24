Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:48
Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Neredeyse Tükendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bilet Fiyatları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şöyle belirlendi:

  • VIP Platinum B: 3.500 lira
  • VIP Platinum A/C: 3.000 lira
  • VIP Gold: 2.000 lira
  • VIP Silver: 1.500 lira
  • Batı tribün: 250 lira
  • Doğu tribün: 200 lira
  • Fırtına tribün: 150 lira
  • Güney ve kuzey kale arkası: 100 lira
  • Misafir tribün: 130 lira

Karşılaşma Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak.

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