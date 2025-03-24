Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Neredeyse Tükendi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Bilet Fiyatları
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları şöyle belirlendi:
- VIP Platinum B: 3.500 lira
- VIP Platinum A/C: 3.000 lira
- VIP Gold: 2.000 lira
- VIP Silver: 1.500 lira
- Batı tribün: 250 lira
- Doğu tribün: 200 lira
- Fırtına tribün: 150 lira
- Güney ve kuzey kale arkası: 100 lira
- Misafir tribün: 130 lira
Karşılaşma Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak.