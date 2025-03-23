Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Yarın Satışa Sunuluyor

Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart'ta oynanacak match için biletler yarın satışa çıkacak. İşte fiyatlar ve detaylar.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:58
Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Yarın Satışa Sunuluyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • VIP Platinum-B: 3.500 lira
  • VIP Platinum-A: 3.000 lira
  • VIP Gold: 2.000 lira
  • VIP Silver: 1.500 lira
  • Batı Tribün: 250 lira
  • Doğu Tribün: 200 lira
  • Fırtına Tribün: 150 lira
  • Güney-Kuzey Kale Arkası: 100 lira
  • Misafir Tribün: 130 lira

Biletler, yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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