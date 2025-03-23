Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Yarın Satışa Sunuluyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

VIP Platinum-B : 3.500 lira

: 3.500 lira VIP Platinum-A : 3.000 lira

: 3.000 lira VIP Gold : 2.000 lira

: 2.000 lira VIP Silver : 1.500 lira

: 1.500 lira Batı Tribün : 250 lira

: 250 lira Doğu Tribün : 200 lira

: 200 lira Fırtına Tribün : 150 lira

: 150 lira Güney-Kuzey Kale Arkası : 100 lira

: 100 lira Misafir Tribün: 130 lira

Biletler, yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.