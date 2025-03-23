Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Yarın Satışa Sunuluyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:
- VIP Platinum-B: 3.500 lira
- VIP Platinum-A: 3.000 lira
- VIP Gold: 2.000 lira
- VIP Silver: 1.500 lira
- Batı Tribün: 250 lira
- Doğu Tribün: 200 lira
- Fırtına Tribün: 150 lira
- Güney-Kuzey Kale Arkası: 100 lira
- Misafir Tribün: 130 lira
Biletler, yarın saat 13.00'te satışa çıkarılacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.