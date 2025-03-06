Trabzonspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular taktik çalıştı.