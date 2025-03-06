Trabzonspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:40
Trabzonspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak.

U19 Takımına Tebrik

Öte yandan antrenman öncesi, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve A Takım oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının teknik heyeti ve oyuncularını tebrik etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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