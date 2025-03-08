Trabzonspor, Hatayspor Karşısında Şok Yenilgi Aldı

Trabzonspor'da Hatayspor Şoku

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki iç saha maçlarındaki 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bordo-mavililer, maç öncesinde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan rakiplerine karşı beklenmedik bir sonuç aldı.

Maçın gollerini atan isimler ise, Hatayspor'dan 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga olurken, Trabzonspor'un tek golü 42. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Bu yenilgiyle birlikte Trabzonspor puanını 32'de tutarak, 18. sırada yer alan Hatayspor'un da puanını 16'ya yükseltmesine neden oldu.

Taraftardan Güneş'e Tepki

Karşılaşmanın son anlarında Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Ayrıca, yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaptılar. Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik "TFF istifa" sloganları yükseldi.

Zubkov'un İlk Golü

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak dikkat çekti. Ukraynalı oyuncunun gol pasını ise yine ara transferde takıma dahil edilen Danylo Sikan verdi.