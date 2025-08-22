DOLAR
Trabzonspor Hesap.com Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında 24 Ağustos Pazar sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:30
Antrenman Detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından yoğun bir pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise takımın taktik çalışması üzerinde duruldu.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Özel Ziyaret

Öte yandan, Trabzon Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli ve özel bireyler antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Tekke ve futbolculara hediyeler sundu.

