Trabzonspor İç Sahada ve Deplasmanda 19'ar Puanla Eşit

Trabzonspor İç Sahada ve Deplasmanda Eşit Puan Topladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de geride kalan 18 hafta sonunda elde ettiği 38 puanın yarısını iç sahada, yarısını ise deplasmanda kazandı.

Karadeniz ekibi, ligdeki 18. haftada deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu süreçte toplam 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, fileleri 35 kez havalandırdı ve kalesinde 21 gol gördü. Karadeniz ekibi, topladığı 38 puanla haftayı sırada tamamladı.

İç Sahada Bileği Bükülmedi

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Evinde aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlik ile taraftarına 17 kez gol sevinci yaşatan bordo-mavililer, rakiplerine ise 7 gol izni verdi. Evindeki performansla takım 19 puan topladı ve Galatasaray ile Fenerbahçe ile birlikte sahasında mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri oldu.

Deplasmanda da 19 Puan

Deplasman maçlarında da etkili bir görüntü çizen Trabzonspor, konuk olduğu 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydetti. Bordo-mavililer deplasmanda 18 gol atarken, kalesinde 14 gole engel olamadı. Böylece takım, deplasmanda da 19 puanı hanesine yazdırdı.

