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Trabzonspor, iLab Basketbol'u Deplasmanda Geride Bıraktı

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde iLab Basketbol'u 89-77'lik skorla geçerek galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:53
Trabzonspor, iLab Basketbol'u Deplasmanda Geride Bıraktı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında, Trabzonspor, iLab Basketbol takımını 89-77’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta, ilk çeyreğe hızlı başlayan konuk takım iLab Basketbol, Christopher Lykes ve Darion Atkins ile etkili bir oyun sergileyerek bu periyodu 16-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ise Trabzonspor, boyalı alandan etkili sayılar bulmaya başladı. Tykyvion Gordon'un önemli katkı sağladığı bu bölümde, Trabzonspor devreyi 38-27 önde kapattı.

Üçüncü Periyot ve Sonuç

Üçüncü periyotta Tykivion Gordon ve Christopher Lykes karşılıklı 3 sayılık atışlarla dikkat çekerken, bu periyot 63-45’lik skorla Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Sonuç olarak, Trabzonspor mücadeleyi 89-77’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile iLab Basketbol karşılaştı. Bir pozisyonda iLab Basketbol'dan Arda Erdoğan (sağda) ile Trabzonspor'dan Alican Güney (solda) mücadele etti.

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