Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek.

Genel rekor

İki takım arasında ligde oynanan 32 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rekabette rakip fileleri 57 kez havalandırdı; Kasımpaşa ise 42 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında bariz bir üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı ev sahibi takım kazandı. Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Son dönemde Kasımpaşa üstün

Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı. Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 eşitlikle tamamlandı.