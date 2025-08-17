DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. kez karşılaşıyor; ligde 32 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı, Kasımpaşa 8 galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:04
Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek.

Genel rekor

İki takım arasında ligde oynanan 32 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rekabette rakip fileleri 57 kez havalandırdı; Kasımpaşa ise 42 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında bariz bir üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı ev sahibi takım kazandı. Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Son dönemde Kasımpaşa üstün

Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı. Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk İnan: Futbolcularımın Emekleri Karşılığını Alamadı | Kocaelispor 0-1 Samsunspor
2
Bayegan Pendik Spor Kulübü, 2025 İş Bankası Satranç Süper Ligi Şampiyonu
3
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Başladı
4
Corendon Alanyaspor 4 Yeni Oyuncusunu Kandırdı
5
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1'le Geçti
6
110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri Kars'ta Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar