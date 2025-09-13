Trabzonspor İstanbul'a Hareket Etti: Fenerbahçe Deplasmanı Hazırlıkları Tamamlandı

Trabzonspor İstanbul'a Hareket Etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Hazırlık ve Hareket

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a gitti.

Kafile

Kafiledeki 22 futbolcu: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Paul Onuachu.

Maç Detayları

Karadeniz ekibinin deplasmandaki bu önemli randevusu Chobani Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

