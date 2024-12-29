Trabzonspor, Kapaklıspor’u 88-62 Mağlup Etti!

Trabzonspor, Kapaklıspor’u Farka Koşarak Yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, Kapaklıspor ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan dev mücadelede bordo-mavililer, konuk ekip kapaklısı 88-62 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı.

Maçın İlk Yarı Performansı

Ev sahibi Trabzonspor, dış atışlarda gösterdiği etkili performans ile ilk periyodu 25-9 gibi çarpıcı bir skorla önde tamamladı. İkinci periyotta tempo biraz düştü; ancak Trabzonspor, devreyi 44-19’luk skorla önde kapatarak avantajını artırdı.

Üçüncü Periyot ve Nihai Sonuç

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, üçüncü periyotta 67-37’yi buldu. Maçın sonunda ise Trabzonspor, 88-62'lik galibiyet ile sahadan ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 31'e çıkararak ligdeki ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.