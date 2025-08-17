Trabzonspor, Kasımpaşa Deplasmanında | Trendyol Süper Lig 2. Hafta

Trabzonspor, Kasımpaşa Deplasmanına Çıkıyor

Trendyol Süper Lig 2. hafta randevusu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.