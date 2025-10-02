Trabzonspor — Kayserispor: Papara Park'ta Zirve Sınavı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında Papara Park'ta Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer saat 20.00'de zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:12
Maç bilgileri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

Takımın durumu

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Sakatlık ve kadro notları

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

