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Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar Fatih Tekke yönetiminde sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 22:42
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Antrenman, ardından pas çalışması ile devam etti ve dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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