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Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 Yendi

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:39
Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71 Yendi

Trabzonspor, Ligdeki Mücadeleyi Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 87-71'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Detayları

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi Trabzonspor, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta performansını artırarak farkı 5 sayıya indirse de, devre sonunda durum 41-36 Trabzonspor'un lehineydi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, üçüncü periyodu 64-48 önde tamamladı ve karşılaşmayı 87-71'lik skorla kazandı. Bu galibiyet, Trabzonspor'un puanını 35'e yükseltti.

Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu önemli an, toplumsal duyarlılığı artırma açısından büyük anlam taşıdı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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