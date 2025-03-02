Trabzonspor, Konyaspor Karşısında Deplasman Galibiyeti Peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Ligde Beşiktaş karşısında aldığı yenilginin ardından, Gaziantep FK'yi sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek ivme kazanmıştı. Trabzonspor, şimdi TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer, dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başarmıştı. 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup edebilirse 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.