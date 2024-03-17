Trabzonspor maçı sonrası sahaya inen taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı

Süper Lig'in 30. haftasındaki müthiş rekabet, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi olaylar tribünlerde gerginliğe neden oldu.

Trabzonspor taraftarları, mağlubiyetin ardından sahaya inerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı. Tribünlerden sahaya sızan bazı holiganlar, Fenerbahçe'nin oyuncularına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Bu karmaşa sırasında Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic de soyunma odasına gitmeye çalışırken bir taraftarın yumruklu saldırısına maruz kaldı.

Yaşanan olaylar, futbolun fair-play ruhunu zedeleyen bir tablo oluştururken, güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek durum kontrol altına alındı.

















(Not: Görsel içerik beINSports tarafından sağlanmıştır.)